トピー工業 [東証Ｐ] が8月5日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比22.6％増の16.7億円に伸び、4-9月期(上期)計画の16億円に対する進捗率が104.5％とすでに上回り、さらに5年平均の72.6％も超えた。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.2％→2.3％に改善した。 株探ニュース