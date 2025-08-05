５日午前８時５０分頃、広島市南区の広島大学霞キャンパス内の工事現場で、作業員が不発弾のようなものを発見した。大学からの１１０番を受け、広島県警は現場周辺で一部、交通規制を敷いている。県警によると、不発弾のようなものは長さ約６０センチ、直径約１５センチ。同キャンパスがあった場所には戦時中、兵器を保管する「広島陸軍兵器補給廠（しょう）」が置かれ、５月にも同じ工事現場で不発弾のようなものが見つかって