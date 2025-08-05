サウジアラビアで5日開幕バスケットボール男子のアジアカップは5日、サウジアラビア・ジッダで開幕する。開幕前日の4日、大会公式SNSが日本代表を紹介。日本の中心として期待が懸かる2選手のコスプレ姿に、ファンは衝撃を受けている。大会公式Xは「サウジアラビアで溶け込んで、思いっきり楽しむアカツキジャパン」との文面で日本代表を紹介した。馬場雄大、ジェイコブス晶、ジャン・ローレンス・ハーパージュニア、富永啓生の