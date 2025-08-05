■『事故物件ゾク 恐い間取り』の舞台挨拶らしく、肩に何者かの手がのるなか、笑顔でオバケポーズを決める渡辺 【写真＆動画】渡辺翔太のふわふわ前髪＆ストライプスーツ姿の舞台挨拶オフショットなど Snow Manの渡辺翔太が個人Instagramでスーツ姿のオフショットを公開した。 渡辺は8月4日に東京・丸の内ピカデリーにて行われた、自身の主演映画『事故物件ゾク 恐い間取り』の大ヒット御礼舞台挨拶に