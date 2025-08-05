■「Snow Manがデビュー5周年なんですけど、そのなかで思い出深いエピソードは、デビュー曲のMV撮影です」と語るコメント動画も公開 【写真＆動画】目黒蓮が一輪の花を手にまっすぐな視線を向けた『VOGUE』ショットなど Snow Manの目黒蓮が自身の公式Instagramで、表紙を飾った『VOGUE JAPAN』9月号（8月1日発売）の写真や動画を連投した。 目黒は「Fendi in bloom.」と添えて、襟元のインナーシャツと