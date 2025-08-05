日本で行われる大規模オフラインRTAイベント「RTA in Japan」は8月4日、「RTA in Japan Summer 2025」において、任天堂株式会社のゲームを利用しないことについて、その経緯を説明しました。発表によると、法人による任天堂ゲームの利用には本来事前の許諾が必要だったにもかかわらず、それを行っていなかったことで「無許諾利用にあたる」と指摘を受けたと説明しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】R