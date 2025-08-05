巨人の育成新外国人選手、クリスチャン・フェリス外野手が５日、３軍の試合前練習に参加した。身長２００センチ、体重１２７キロの体格を誇る左の大砲候補。フリー打撃では約５０スイングでサク越えはなかったものの鋭い打球を連発し「感覚は良かった」と上々の感触を明かした。一塁と左翼で守備練習も行った。