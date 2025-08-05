インスタグラムのストーリーで激白卓球男子のエース・張本智和（トヨタ自動車）が4日、自身のインスタグラムでTリーグの独自ルールに疑問の声を上げた。アスリートがリーグに対して一石を投じるのは、相当の勇気が必要。22歳が覚悟の投稿に至った理由を考察する。強い言葉が並んでいた。今季は岡山リベッツでプレーしている張本は4日、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。「そろそろ限界です」。団体戦を構成する