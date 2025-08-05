日本ハムの新庄剛志監督が、２０２７年から導入が決まったセ・リーグのＤＨ制に賛意を示した。個人的な好みを聞かれると「（ＤＨ制の方が）面白い面白い。僕は野手出身なのでピッチャーの代え時とかは別にいらない。いいピッチャーとの真剣勝負を９人でやって、ぎゃんぎゃん打って走ってね」とＤＨ制を支持した。その上でセ・リーグの導入については「８０％ぐらい賛成。あと２０％はＤＨない方が好きっていうファンの方たち