米OpenAIが開発する対話型AI「ChatGPT」の人気が、再び急上昇しています。ChatGPTのプロダクト責任者であるNick Turley氏は、8月5日（日本時間）にX（旧Twitter）を通じて、ChatGPTの週間アクティブユーザー数が今週中にも7億人に到達する見通しであると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】この数字は、今年3月末時点での5億人からわずか4か月で約2億人増加したことになり、前年比ではおよそ4倍と