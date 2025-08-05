国際卓球連盟は５日、最新の世界ランクを発表し、女子シングルスで、張本美和（木下グループ）が６位に浮上した。ＷＴＴコンテンダー・ブエノスアイリス（アルゼンチン）、前週のＷＴＴスターコンテンダー・フォズ・ド・イグアス（ブラジル）で２週連続単複２冠を飾り、７位から１つ順位を上げ、日本勢トップをキープしている。伊藤美誠（スターツ）が日本勢２番手の８位、大藤沙月（ミキハウス）が３番手の９位につけている。