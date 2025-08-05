スターバックス コーヒー ジャパンは、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京にて、8月8日より、BEAMS DIRECTORS BANKがディレクションしたグッズを展開する。"ととのう"夏のひとときを。ロースタリー 東京初の「サウナグッズ&リカバリーウェア」を発売この夏、五感を刺激する体験型空間であるロースタリー 東京と、心と身体を整えるサウナとの感覚的な親和性に着目し、BEAMS DIRECTORS BANKとともに、初のサウナグッズを