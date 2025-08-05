◆米大リーグドジャース―カージナルス（４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＦ・フリーマン内野手（３５）が４日（日本時間５日）、本拠地・カージナルス戦に「３番・一塁」で先発出場。４回に同点の１３号ソロを放ち、２０試合連続出塁とした。１点を追う４回１死。右腕・グレイの８９マイル（約１４３・２キロ）のカットボールを捉え、打球速度１０８マイル（約１７３・８キロ）、飛