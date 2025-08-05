女子ゴルフのＡＩＧ全英女子オープンでメジャー制覇を果たした山下美夢有（みゆう、花王）が５日、帰国した。集まった報道陣約５０人、うちわやタオルを持ったファンから祝福を受けた。成田空港で取材に応じ、日本勢６人目の快挙に「優勝できたことがうれしくて、飛行機でも優勝シーンを考えていた」と笑みを浮かべた。かねてメジャー優勝を目標に掲げ、日本ツアーでは２２、２３年に年間女王に輝いた。国内１３勝を挙げ。今季