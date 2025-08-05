日本ハムの新庄剛志監督が５日、北山亘基投手の背番号を「５７」から「１５」に変更した理由を明かした。新庄監督は「いいピッチングしてもオーラが薄いんすよね。背番号じゃないかなと思って。加藤くん（１４）、北山くん、達くん（１６）、伊藤くん（１７）、山崎くん（１８）。やっぱり先発は、大好きな『１』がついてないとダメです（笑）。背番号見ながら投げる訳じゃないですけど、見てるこっちからすると、軽い番号の方