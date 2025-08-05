日本テレビは、第四境界と共同で運営するARGブランド『4x4 sect.(フォーバイフォーセクト)』の初ARG作品『503号室の郵便物』をリリースした。『503号室の郵便物』ARG(Alternate Reality Game＝代替現実ゲーム)とは、現地体験や実物などのオフラインや、SNSをはじめとするオンラインを横断して、プレーヤー自身が現実の中に仕掛けられた“物語の断片”を発見し、自らストーリーを体験できるというもの。今作は、購入した実物の郵便