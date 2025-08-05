お笑いコンビ・ストレッチーズの高木貫太（34歳）が、8月4日に放送されたトーク番組「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）に出演。慶應義塾大学を卒業して芸人になったが、芸人になると家族に伝えた結果8回家族会議が行われ、祖父からは「裏切り者」と言われたと語った。「芸人の高学歴化」というテーマで、高学歴の芸人が番組のゲストとして登場。ストレッチーズの高木貫太は慶應義塾大学理工学部数理科学科を卒業した芸人で、数