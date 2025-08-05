今日5日から明日6日にかけては、日本海側や山沿いを中心に、雨や雷雨の所があるでしょう。急な激しい雨や、落雷、突風に注意をしてください。7日(木)は雨の範囲が広がり、警報級の大雨となる恐れがあります。今後の情報にご注意ください。昼間の猛烈な暑さは、次第に落ち着く見込みです。今日5日と明日6日所々で雨や雷雨今日5日から明日6日にかけて、前線を伴った低気圧が北日本付近を東へ進む見込みです。近畿地方は、低気圧や