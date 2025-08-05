ネイルサロンの検索サイト「ネイル女子」を運営する、アウトオブザボックス（東京都中央区）が「ビーチサンダル姿がサマになる女性有名人」ランキングの結果を紹介しています。調査は6月11日から同月16日、ビーチに行ったら日焼け対策をする20代女性を対象に、インターネットで行われました。ランキングは101人の有効回答をもとに作成。3位は同率で広瀬すずさんと中村アンさんが選ばれました。それぞれ16票ずつ獲得。2位は、