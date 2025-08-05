セサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、ヴィンテージテイストの新作グッズが登場。新コレクション『VINTAGE BOOK STYLE』では、初期時代の絵本をテーマにした、トートバッグやステーショナリーアイテムがラインナップします。8月7日（木）より、池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、公式オンラインストアにて販売がスタートするので、ぜひチェックしてみてくださいね