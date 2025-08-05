６年前に、誰でもWebインターフェースから操作できる大きなディスプレイをつくろうと思いついたBen Holmenさんは、この木製モニタに遠隔で絵を描けるサイト「kilopx.com」を公開した。「kilopx.com」一面だけを黒に塗った木製の立方体ブロックを1000ピクセル(40×25)配置し、遠隔ユーザーが描画するとブロックを反転する仕組みで、木材加工も趣味のBen Holmenさんは、工作機械を制御するCNC（Computer Numerical Contro）コントロ