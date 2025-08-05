７月２７日、試遊会でゲームを体験する多数のプレーヤー。（北京＝新華社配信／呉尤優）【新華社上海8月5日】中国では夏休みに入って文化・娯楽消費が高まっており、ゲームやアニメに関連するさまざまなイベントが注目を集めている。北京市にある首鋼三高炉博物館では、中国のゲーム大手、北京霊游坊軟件科技（S-game）が開発したアクションRPG「影之刃零（PhantomBladeZero）」のオフライン試遊会が開かれた。同博物