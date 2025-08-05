本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、夏の定番・チョコミントを使用した和菓子や、まるでティラミスのようなかき氷など、今の季節にぴったりな商品が目白押しです。2025年8月の新商品5品まとめ(8月5日〜8月11日)「とろけるホワイトチョコプリン ピーチ」(302円)「とろけるホワイトチョコプリン ピーチ」(302円)価格 : 302円販売地域 : 北海道、東北、関東、石川県、福