気象庁によりますと、群馬県桐生市の観測点で、先ほど午後1時9分に最高気温41.2℃を観測し、国内最高気温の第1位の記録に並びました。【写真を見る】【速報】群馬・桐生で41.2℃観測国内最高気温1位の記録に並ぶ気象庁によりますと、群馬県桐生市の観測点で、午後1時9分に最高気温41.2℃を観測し、先月30日に兵庫県丹波市柏原町で観測された国内最高気温の第1位の記録に並びました。