Image: Wheelie Fun Bike 憧れのウィリーがこうも簡単に！ バイクでも自転車でも2輪車だからこそできるトリックが、前輪を持ち上げて後輪だけでバランス良く走る「ウィリー走行」。フロントが軽くて推進力が強くないと実現は難しく、浮き上がったら絶妙なバランスを取らないと、後ろにひっくり返るリスクも伴います。コケたら痛いのは重々承知。でも、見た目のハデさと楽しさで、子ども時代