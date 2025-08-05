5日午後1時すぎ、群馬・桐生市で41.2℃が観測され、国内の歴代最高記録に並んだ。41.2℃は、兵庫・丹波市で2025年7月30日に観測されていた。群馬・桐生市の5日の最高気温は42℃の予想となっていて、このあと観測史上1位の暑さが記録されるかもしれない。なお、5日午後1時現在、群馬県では桐生市のほか、前橋市、高崎市、伊勢崎市の4カ所で40℃を超えている。