日中は40度を超える危険な暑さが予想されていますが、5日は夏の星空の話題です。静岡・下田市で先日行われたのは“移動プラネタリウム”。直径7メートル、高さ4メートルのエアドームに映し出されたのは、「夏の大三角」や「天の川」です。そして、まもなく見ごろを迎える「ペルセウス座流星群」も。子どもたちも楽しんでいた「ペルセウス座流星群」ですが、こちらは三大流星群のひとつ。1月に見られる「しぶんぎ座流星群」、12月に