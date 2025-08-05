キリンビールは8月5日、昨年好評だった「キリン 氷結 mottainai 浜なし(期間限定)」が再発売されることに先駆けて、新たに発売するミールキットの先行試食会と「浜なし」についてより深く知れる農園ツアーを開催した。「キリン 氷結 mottainai 浜なし(期間限定)」は、キリンビールが果実のフードロス削減や農家支援を目指す「キリン 氷結 mottainai」シリーズの第1弾として昨年に販売したチューハイで、昨年の反響を受けて8月19日