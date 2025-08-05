7日(木)にかけて、北陸など日本海側では低気圧や前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり大雨のおそれがあります。6日(水)午前9時の予想天気図です。大陸から日本海を通り千島付近の低気圧につながる形で前線がのびる見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東日本から北日本の日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定になりそうです。また、前線は南下する見込みで、7日にかけては北陸などでは雨の降り方が