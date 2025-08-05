Image: Nothing あなたは好き？そうでもない？2025年7月、グローバル向けに発表されたばかりの「Nothing Phone 3」は、他社の同価格帯のスマートフォンと比べて、性能が特別優れているというわけではなさそうですが、他とは全く異なるデザインが何より魅力的です。大胆デザインに賛否両論Phone 3は、これまでのNothingのスマホとガラッと印象が変わりました。アイコニックな透明の背面やLED