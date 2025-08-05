石川県は5日も猛烈な暑さが続いていますが、前線の影響で今後は大雨にも注意・警戒が必要です。5日午前11時までの最高気温は小松で35.3度、金沢と加賀中津原で35.2度とすでに猛暑日になっていて、石川県には18日連続で熱中症警戒アラートが発表されています。のどが渇いていなくてもこまめに水分を補給したり、室内をエアコンで涼しい環境に保ったりして、熱中症対策を徹底してください。一方、日本海にある前線の影響を受け、石川