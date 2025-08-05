インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月4日、企業のデータ利活用の計画から実行、効果確認までのコンサルティング、利活用に必要なIT基盤の構築・運用をワンストップで提供する「IIJデータ利活用ソリューション」の提供を開始した。.