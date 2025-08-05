石川県加賀市の北陸自動車道片山津IC近くで4日夜、防風林が燃える火事がありました。火は広範囲に燃え広がり、発生から半日経った5日朝にようやく消し止められました。けが人はいないということです。4日午後8時すぎ、加賀市伊切町で「海側に火が見える」と、高速道路を運転中の人から消防に通報がありました。消防によりますと、消防車25台が出動し、4日午後10時の時点で防風林や下草など5ヘクタールが焼けたということです。近く