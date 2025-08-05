あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第169回】先日、気になる馬がいました。競馬仲間も同じ意見だったのですが、鞍上がマイナスだなと言いました。具体的には逃げを得意とする騎手だったのですが、実際にその悪い予感は的中してまったく馬券に絡みませんでした。馬が気になっても