オーストラリア政府が海軍の新型フリゲートの導入計画で、日本側の提案を採用すると発表し、中谷防衛相は会見で歓迎する意向を表明しました。中谷防衛相：このプロジェクトを進めていくということは、無上の喜びである。オーストラリア政府の決定を歓迎いたします。この計画は、老朽化したフリゲートに代わる新型艦を11隻配備するもので、日本は海上自衛隊の最新鋭の護衛艦「もがみ型」をベースにした共同開発を提案し、ドイツと争