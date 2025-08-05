52歳の長男刺した疑いで76歳の父親逮捕千葉県船橋市で息子を包丁で複数回刺し殺害しようとした疑いで、76歳の父親が現行犯逮捕された。古谷隆信容疑者（76）は3日、船橋市の集合住宅の一室で息子（52）を包丁で複数回刺し、殺害しようとした疑いが持たれている。息子は背中を刺され意識不明の状態で病院に搬送されたものの、その後意識が戻り、命に別条ない。「長男の暴力に…」息子から日常的に暴行か調べに対し、古谷容疑者は「