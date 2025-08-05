新庄監督は選手の年俸アップも後押しする(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext首位争いをくり広げている日本ハムでは新庄剛志監督が選手たちの年俸アップを訴えている。【動画】「ダルビッシュみたいな風格」ファンも感服した日本ハム・達孝太の豪胆ヒーローインタビュー新庄監督は4日、自身のインスタグラムに新規投稿。今年4月に発表された12球団選手年俸一覧表を添付した上で、「この順位で選手達は本当によく戦ってくれてます」