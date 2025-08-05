『月曜から夜ふかし』で話題となった、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”こと桐谷広人氏（75）が5日、自身のXを更新。保有銘柄の画像を公開し、現在の株トレードについて語った。【写真】暴落時に買った株！チャートでも説明…桐谷さんの保有銘柄Xでは「今朝（4日朝）は日経平均が900円以上安かったけど私がパソコンを開いた午後はかなり戻ってました。それで総合利回り4％以下だけど、今日年初来安値をつけたニトリと