「TR-808」アパレル・コレクションローランドと、ストリートウェア・ブランド「XLARGE」（エクストララージ）は、コラボレーションによるアパレル・コレクションを発表した。ポップ・ミュージックの歴史に大きな影響を与えた、ローランドの伝説的なリズムマシン「TR−808」をモチーフとしたTシャツ、パーカー、ナイロン・ジャケット、ビーニー（ニット・キャップ）をラインアップ。この特別なアパレル・コレクションは、「TR−808