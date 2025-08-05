テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）が、きょう5日に放送される。今回は、依頼者が20年程前に骨董店で280万円で買った“柿右衛門様式”の皿が登場する。【動画】「幻の焼き物？」と紹介…依頼者が280万円で購入した皿依頼者が骨董品で購入した際、店主から「かつて日本で輸出向けに作られていた焼物で、この皿はアメリカの美術館から日本に里帰りしたものだ」と言われたという。依頼人の夢は、自分の美