神奈川・横浜市みなとみらいで、花火打ち上げ用の台船が燃えた火災で、警察などは花火を打ち上げる装置に何らかのトラブルがあったとみて原因を調べています。4日午後8時頃、横浜市みなとみらいで開かれた花火大会中に、花火を打ち上げるための台船2隻が燃えました。火災が発生した船には作業員5人が乗っていて、全員海に飛び込み救助されましたが、1人が軽いけがをしました。5日朝から海上保安庁が放水を始め、現場の確認作業など