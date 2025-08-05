「Gバターズ ショコラバター カカオ99％」ゴディバ ジャパンは、G Butters’（以下、Gバターズ）の新商品「ショコラバター」を8月9日に、ゴディバターズ グランスタ東京店で先行発売する。Gバターズは、ゴディバの強みである「チョコレート」と洋焼き菓子には欠かすことのできない「バター」を組み合わせた新ブランド。5月にデビューし、これまでに、バターサンド、ガレット、フィナンシェを展開してきた。今回、Gバターズから、新