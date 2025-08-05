歌手の氷川きよし（47）が4日、自身のインスタグラムを更新。美肌まぶしい水着姿を披露した。【写真】「日焼け止めたっぷり塗って…」水着でプールを満喫する氷川きよし氷川は、大量の青いハートの絵文字とともに「日焼け止めたっぷり塗ってプールにドヴォーン」とつづり、黒のサンバイザーと水着でカメラに向かってポーズする自身のショットをアップした。投稿ではそのほか、涼しげなプールの光景をとらえた写真や動画など