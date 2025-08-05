「明治北海道十勝カマンベール チーズ専用スパイス付き」明治は、「明治北海道十勝カマンベール」にチーズ専用スパイスを添付した「明治北海道十勝カマンベール チーズ専用スパイス付き」を、8月8日から数量限定で発売する。同商品は、「明治北海道十勝カマンベール」に、香りと味わい豊かな特性でチーズと相性の良い配合に仕上げたチーズ専用スパイス「ザ・ゴールド」を添付した限定商品とのこと。チーズ専用スパイス「ザ・ゴール