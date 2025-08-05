横浜市みなとみらいで花火打ち上げ用の台船が燃えた火災で、警察などは花火を打ち上げる装置に何らかのトラブルがあったとみて、原因を調べている。8月4日夜8時頃、横浜市みなとみらいで開かれた花火大会中に、花火を打ち上げるための台船2隻が燃えた。火災が発生した船には作業員5人が乗っていて、全員海に飛び込み救助されたが、1人が軽いけがをした。5日朝から海上保安庁が台船に放水を始め、現場の確認作業などが行われている