お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」として活動していた餅田コシヒカリ（31）が、8月3日、Instagramを更新。水着姿で夏の川を満喫する様子を披露している。【映像】「ベイマックスみたい」餅田コシヒカリの背中&水着姿2025年7月に解散した「駆け抜けて軽トラ」。餅田は、仕事のオフショットや自宅でのプライベートな姿をInstagramで公開しており、7月27日の投稿では「彼が撮影した私の背中が、あまりにも綺麗(?)だから載せち