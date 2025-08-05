「日本ハム−西武」（５日、エスコンフィールド）日本ハム・北山が試合前の練習後、前日に発表された５７番から１５番への背番号変更について心境を語った。新庄監督から球宴前にＳＮＳのメッセージで「『５７、気に入ってる？』みたいに聞かれて『もうちょっと若い番号の方が似合う気がするけどな』みたいに言われて」と連絡を受けたと説明。「気に入ってますっていうのと、いずれはそういう若い番号は目指してやっていた部