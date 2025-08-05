【ミラ(Mira) Sunset Ver.】 予約開始：8月8日 発売日・価格：未定 Wonderful Worksは、フィギュア「ミラ(Mira) Sunset Ver.」の受注開始が8月8日になることを発表した。 昨日公式Xにて8月5日に予約開始と伝えられていたが、本情報は誤りで正しくは8月8日受注開始であることが改めて告知された。 ◇訂正のお知らせ◇ 昨日ご案内させて頂きました本商品