5日に開幕する夏の甲子園、全国高校野球選手権大会。暑さ対策のため、史上初めて夕方に開会式が行われます。4日の開会式リハーサルも開催時間と同じ午後4時から行われました。夕方の開催は史上初めてとなります。初日は開会式と1試合のみを実施。今大会は、日中の最も暑い時間帯の試合を避ける「朝夕2部制」を6日間に拡大し、さらに試合前のノック時間も短縮、行うかどうかも選択できるようになりました。さまざまな猛暑対策の中、