プレスリリース配信サービスなどの事業を行うPR TIMESが、話題の美容ブランドや最新のコスメを集結させたビューティイベント「合同タッチアップ会」を開催しました。プチプラから韓国コスメ、スキンケア、ヘアケア、フレグランスなど全17ブランドが出展する中、この秋冬に発売される新作コスメをピックアップ。大人女性こそ使いたいアイテムを厳選して紹介します。■海外発のプチプラブランドがホット最初に気になったのは、MAYBEL